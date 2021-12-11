Валуев не желает «Динамо» опередить «Зенит» перед зимней паузой
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит». В случае победы «Динамо» может сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы перед зимней паузой в чемпионате.
«Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки. Буду ли я смотреть этот матч, все зависит от рабочего графика, он у меня ненормированный», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
После 17 игр в Тинькофф РПЛ «Динамо» (35 очков) занимает второе место в турнирной таблице, а «Зенит» (37 очков) является лидером чемпионата. Очный матч этих команд состоится в Москве на стадионе ВТБ Арена 12-го декабря. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.
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