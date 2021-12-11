«А я его любил и до». Евсеев опубликовал фотографию с Селиховым
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в Instagram опубликовал фотографию с вратарем «Спартака» Александром Селиховым.
«А я его любил и до», — написал Евсеев.
Напомним, что Евсеев и Селихов совместно работали в Амкаре с 2015 по 2016 год. Тогда Евсеев работал ассистентом главного тренера.
Селихов в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (0:1) обеспечил команде победу, первое место и выход в 1/8 финала турнира благодаря тому, что отбил пенальти на последних секундах встречи.
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