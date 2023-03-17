Васильев: «Скорее всего, «Ахмат» попал в психологическую яму, из которой теперь будет сложно выбраться»

Бывший игрок «Динамо» Валерий Васильев назвал причины неудач «Ахмата».

«Скорее всего, он попал в психологическую яму, из которой теперь будет сложно выбраться. После того,как «Ахмат» дома проиграл «Локомотиву», играя больше 30 минут с преимуществом в два игрока, только ленивые не критиковали его и «не кидали камни». Теперь же команда Ташуева попала в противоположную ситуацию. Пришлось уже грозненцам играть на одного игрока меньше, и «Краснодар» показал, как нужно действовать в такой ситуации и реализовывать численное преимущество», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Васильева.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 19 туров.