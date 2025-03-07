Валерий Овчинников: «Что же такое наколдовал Маухуб, что Тюкавина убрал из конкуренции?»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Что же такое наколдовал нападающий Маухуб, что Тюкавина убрал из конкуренции с собой? Они там, наверное, всей компаний колдовали. Африканская магия. У нас шаманы есть, а у них там черти покруче наших шаманов. «Динамо» будет тяжело после травмы Тюкавина. Остаться с одним нападающим... Очень сложно делать ставку на этого единственного нападающего. Еще и дополнительно уже никого не приобрести», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

22-летний Тюкавин получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. У игрока было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

«Динамо» после 19 туров занимает четверое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.