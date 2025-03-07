Солари заявил, что отпразднует следующий гол за «Спартак» в честь футболиста «Ривер Плейта»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари в разговоре с «СЭ» рассказал, что отпразднует следующий гол в честь футболиста «Ривер Плейта».

— Это мой большой друг и товарищ по команде, с которым мы много времени провели вместе. Отличный игрок и человек. Было очень приятно, что он посвятил мне гол. Надеюсь, что следующий гол посвящу ему, — сказал Солари «СЭ».

Ранее нападающий «Ривер Плейта» Факундо Колидио после матча с «Индепендьенте» (2:0) заявил, что отпраздновал гол в честь будущего новичка «Спартака» Пабло Солари.

23-летний Солари перешел в «Спартак» 11 февраля, подписав контракт на 4,5 года. Аргентинец отличился с своей первой игре за российский клуб — 3 марта против «Оренбурга» (2:0) в 19-м туре РПЛ.