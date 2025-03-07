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Солари заявил, что отпразднует следующий гол за «Спартак» в честь футболиста «Ривер Плейта»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари в разговоре с «СЭ» рассказал, что отпразднует следующий гол в честь футболиста «Ривер Плейта».

— Это мой большой друг и товарищ по команде, с которым мы много времени провели вместе. Отличный игрок и человек. Было очень приятно, что он посвятил мне гол. Надеюсь, что следующий гол посвящу ему, — сказал Солари «СЭ».

Ранее нападающий «Ривер Плейта» Факундо Колидио после матча с «Индепендьенте» (2:0) заявил, что отпраздновал гол в честь будущего новичка «Спартака» Пабло Солари.

23-летний Солари перешел в «Спартак» 11 февраля, подписав контракт на 4,5 года. Аргентинец отличился с своей первой игре за российский клуб — 3 марта против «Оренбурга» (2:0) в 19-м туре РПЛ.

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Пабло Солари
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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