Новичок ЦСКА Вильягра: «Сделаю все ради красно-синей футболки»

Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра прокомментировал свой переход в ЦСКА.

«Переговоры затянулись, но сейчас все решено. Я очень счастлив, что нахожусь здесь. Мне говорили, что ЦСКА — это большой клуб. Я очень счастлив находиться здесь сейчас. Я получил много сообщений от болельщиков. Сделаю все ради красно-синей футболки», — приводит слова Вильягры пресс-служба московского клуба.

24-летний аргентинец перешел в ЦСКА в качестве свободного агента. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2028-го с опцией продления на один год.

ЦСКА после 19 туров располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ с 32 очками.