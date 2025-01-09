Агент Чернова: «Пока не знаю позицию «Спартака» насчет Чернова, но у футболиста есть желание остаться»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о желании своего клиента продлить контракт с красно-белыми.

«Перед Новым годом я общался с Олегом Малышевым, и мы пришли к тому, что после праздников встретимся и обсудим будущее Никиты. Плюс сейчас в «Спартаке» появился новый спортивный директор. Пока не знаю позицию «Спартака» насчет Чернова, но у футболиста есть желание остаться. В ближайшее время встретимся и все обсудим», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Чернов выступает за «Спартак» с февраля 2022 года, перейдя из «Крыльев Советов». В этом сезоне он сыграл в 7 матчах.

Действующий контракт 28-летнего игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.