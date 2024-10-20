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Сегодня, 22:04

Масалитин: «Барко на сегодняшний день не может быть лидером в таких матчах, как с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин раскритиковал полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко за эмоциональную реакцию на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

25-летний аргентинец был заменен на 83-й минуте игры, после чего на бровке он пнул две сумки, в которых хранились медикаменты.

«Кто мешал «Спартаку» подготовиться, как «Краснодар»? У них ведь тоже игроки уезжали выступать за сборные. Где был Барко? Его заменили — пошел психовать. А кто виноват, что ты не подготовился? Тренер? Конечно, нет. На кого он злится? Его не было на поле в матче с «Краснодаром». Вот он сверкнул в матчах с середняками и командами, которые внизу таблицы. А в матчах, как с «Краснодаром», игры нужно вытягивать — для этого должны быть лидеры в команде. Барко же на сегодняшний день в таких матчах лидером быть не может», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

«Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (19) располагается на шестой позиции.

Источник: Metaratings.ru.
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 20:15
Ахмат – Факел
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19.10 14:00
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 7
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Зенит

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Динамо Мх

 5 1 0
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