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Валерий Кечинов: «Зачем «Спартаку» понадобился новый правый защитник, если был Рассказов»

16:40
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что московскому клуб не стоило отпускать Николая Рассказова в аренду в тульский «Арсенал».

— Для меня странно, почему в клубе перестали верить в Николая Рассказова, — отметил «Известиям» Валерий Кечинов. — Это очень талантливый парень, воспитанник «Спартака». По тем играм, где он выходил на поле, было видно, что Николай прибавляет и становится полноценным футболистом стартового состава. Но с какого-то момента его резко перестали ставить. Почему так произошло? Зачем клубу понадобилось искать игрока на эту позицию, мне не совсем понятно.

В текущем сезоне 22-летний Рассказов не сыграл ни одного матча за «Спартак». В сезоне-2019/20 защитник отыграл 20 игр, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Спартак — Зенит

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1068655/timur-ganeev/favorita-ne-vizhu

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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