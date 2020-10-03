Валерий Кечинов: «Зачем «Спартаку» понадобился новый правый защитник, если был Рассказов»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что московскому клуб не стоило отпускать Николая Рассказова в аренду в тульский «Арсенал».

— Для меня странно, почему в клубе перестали верить в Николая Рассказова, — отметил «Известиям» Валерий Кечинов. — Это очень талантливый парень, воспитанник «Спартака». По тем играм, где он выходил на поле, было видно, что Николай прибавляет и становится полноценным футболистом стартового состава. Но с какого-то момента его резко перестали ставить. Почему так произошло? Зачем клубу понадобилось искать игрока на эту позицию, мне не совсем понятно.

В текущем сезоне 22-летний Рассказов не сыграл ни одного матча за «Спартак». В сезоне-2019/20 защитник отыграл 20 игр, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.