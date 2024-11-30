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Кечинов: «Если «Спартак» хочет бороться за золото, то нужно побеждать «Краснодар»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

«Очевидно, что «Спартак» ожидает тяжелейший матч. «Краснодар» абсолютно по праву является одним из лидеров чемпионата, так как они очень сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Команда Мусаева теперь не только плетет кружева, играя в атакующий футбол, но и показывает свою мощь на поле. Поэтому «Спартаку» будет очень непросто завтра, но если команда еще хочет бороться за золото, то нужно обязательно побеждать», — сказал Кечинов «СЭ».

Бывший игрок красно-белых также сказал, благодаря чему «Спартак» может одержать победу над «Краснодаром».

«Если «Спартак» и сможет взять три очка, то благодаря индивидуальным действиям отдельных игроков: Барко, Угальде, Бонгонды. Все-таки пока не видно, что у «Спартака» есть четко поставленная игра, благодаря которой они добиваются положительных результатов», — добавил Кечинов.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Акрон – Оренбург
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