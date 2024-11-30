«Акрон» победил «Оренбург» в домашнем матче РПЛ

«Акрон» дома одержал победу над «Оренбургом» в матче 17-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол в игре забил Стефан Лончар, который отличился на 60-й минуте с передачи Максима Кузьмина.

«Акрон» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» (8) идет на последней, 16-й позиции. Команда не побеждает 16 матчей подряд в РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Акрон» отправится в гости к «Зениту» (7 декабря), «Оренбург» сыграет на выезде против «Ахмата» (8 декабря).