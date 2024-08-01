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Сегодня, 17:50

Кечинов — о словах Симоняна: «Не стоит забывать, сколько приятных минут Соболев подарил спартаковским фанатам»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова легенды красно-белых Никиты Симоняна, который признался, что не считает нападающего Александра Соболева спартаковцем.

«Когда играл, был спартаковцем, приносил пользу и очки команде. Какое-то решение для себя он принял, видимо, хочет играть в более сильной команде, как он считает. Он спартаковец, все равно провел какой-то промежуток времени в команде. Сколько он приятных минут подарил спартаковским болельщикам — это не стоит забывать», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может сосредоточиться на игре за «Спартак», потому что все его мысли заняты переходом в «Зенит».

23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал заявил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

(Александр Абустин)

Александр Соболев
Валерий Кечинов
Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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