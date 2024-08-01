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Канчельскис о предложениях: «У меня будет деловые поездки в Лондон и Словакию»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что у него есть варианты с тренерской работой за пределами России.

«Сейчас нахожусь в Москве, но в скором будущем уезжаю заграницу. У меня будет деловые поездки — в Лондон и Словакию. Может, еще одна страна. Пока веду переговоры и решаю личные вопросы — там есть варианты работы. Зачем сидеть здесь, в Москве? Бежать впереди паровоза не хочется. Будут конкретные предложения — будем общаться. Но в ближайшее время я собираюсь улететь из России», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Канчельскис тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
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2
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
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