Валерий Карпин: «В обороне сыграли нормально. В атаке надо прибавлять»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался доволен игрой команды в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

— Оценивать игру не надо. У наших ворот не помню большого количества моментов, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — В обороне сыграли нормально. В атаке надо прибавлять. В принципе доволен.

Первая игра. Был небольшой предстартовый мандраж.

В атаке не хватило правильного расположения, правильных открываний. Готовились к игре против массированной обороны. Много моментов против «Тамбова» ни у кого нет. Стандарты надо лучше использовать.