Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что чемпионат России-2019/20 не нужно обнулять из-за пандемии коронавируса.

— Сыграна большая часть чемпионата — 22 матча, обнулять его неправильно, — цитирует пресс-служба «Ростова» Карпина. — Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы. Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять. Сейчас мы на четвертом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос.

Может получится так, что форс-мажор этого сезона потянет за собой следующий. УЕФА и ФИФА захотят провести игры, футболисты будут задействованы в сборных. Нагрузка получится тройная, что повлечет за собой огромное количество травм. Командам придется играть дублями.Это будет неинтересно никому: ни клубам, ни болельщикам.

Чемпионат России-2019/20, как и большинство соревнований по всему миру, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.