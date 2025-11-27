Карпин — об уходе из «Динамо»: «Встреч с руководством не было, только разговор с Юрием Соловьевым»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о встрече с руководством «Динамо».

— По данным Тимура Гурцкая, недавно у вас состоялась встреча с руководством «Динамо» и вы просили об усилении — не только состава, но и штаба. Это правда?

— Нет. Я же находился в сборной: сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Сочи. После игры с Чили тоже никаких встреч не было — только телефонный разговор с Юрием Алексеевичем Соловьевым (один из ключевых кураторов «Динамо». — Прим. «СЭ»). Все.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.