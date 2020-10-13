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Жена Карпина выпустила трек. А вы помните, как поет сам тренер?

00:40
Валерий и Дарья Карпина. Фото instagram.com/vgkarpin/
Валерий и Дарья Карпина. Фото instagram.com/vgkarpin/
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Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья анонсировала выход своей сольной композиции «Дождь по глазам».

Экс-капитан сборной России отреагировал на дебют жены в своем стиле. «Ух ты, е*** Моя-то Дарья и на iTunes уже пролезла», — написал он в своем Instagram.

В песне Карпиной есть такие строчки:

«Дождь по глазам — теперь думай сам
Я не плачу вовсе, мальчик, это осень.
Дождь по глазам — тебе показалось,
Это просто осень, и она тебя бросит»

Сам Карпин запомнился проникновенным исполнением другой песни. В 1996 году экс-футболист «Спартака», выступая за «Реал Сосьедад», стал звездой шоу на местном телевидении с национальной баскской песней «Maritxu nora zoaz».

А вы помните эту запись?

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