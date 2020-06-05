Валерий Карпин: «Первая тренировка прошла позитивно, но когда начнутся нагрузки повыше, радости уже не будет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, как его команда провела первую тренировку в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России и поделился мнением о том, что на матчах разрешат заполнять трибуны на 10 процентов.

— Все прошло очень позитивно, хорошо, — Понятно, что ребята соскучились по полю, по мячу, друг по другу. Тренировались маленькими группами, тренировка, плюс минус, прошла в общей группе. Было небольшое разделение, потому что кто-то готов лучше, а кто-то хуже. Первые тренировки всегда проходят с радостью. Вот когда пойдут нагрузки повыше, будет тяжелее и настроение будет не таким позитивным. Сложности, наверное, у всех. У всех впервые такая ситуация. Мы готовились, подошли к марту в хорошей форме, сыграли 3 игры — и сразу перерыв. Еще и непонятно было, будем ли мы продолжать сезон или нет. Футболистам тяжело поддерживать себя в форме в домашних условиях. Как организм отреагирует на такую паузу, особенно с теми нагрузками, которые будут... Сыграть 8 матчей за месяц — к этому никто специально не готовился, времени не так много. Да, игроки пришли в нормальном состоянии с точки зрения тонуса и веса, но как будут реагировать связки и сухожилия — непонятно.

10 процентов зрителей на трибунах? Это уже лучше, чем ничего, лучше, чем полный запрет. Все-таки хоть какой-то антураж, подобие официальной игры будет присутствовать. Понятно, что и нам, и болельщикам хотелось бы все прочувствовать в полном объеме, но надо принять все, как есть.

Первый матч в чемпионате России после паузы из-за коронавируса «Ростов» проведет на выезде против «Сочи» в рамках 23-го тура чемпионата России. Встреча состоится 19 июня, начало — в 20.00 по московскому времени.