Валерий Карпин: «Пенальти был как ушат холодной воды»
21:12
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с «Динамо» (0:2) в третьем туре Тинькофф чемпионата России. Он рассказал о причинах поражения.
«Почему проиграли? Потому что пропустили две контратаки, — сказал Карпин в эфире канала «Матч ТВ». — Пенальти был как ушат холодной воды. Перед этим мы 40 минут доминировали, «Динамо» почти не выходило со своей половины поля.
Мы не то чтобы подрасслабились — подрастерялись. Получили гол со стандарта. Был ли пенальти? Я не видел. Уже четыре гола со стандарта пропустили. Во втором тайме неправильно стали атаковать от большого желания забивать. Есть проблемы с реализацией».
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