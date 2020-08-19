РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Валерий Карпин: «Пенальти был как ушат холодной воды»

21:12
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов".
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов".
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с «Динамо» (0:2) в третьем туре Тинькофф чемпионата России. Он рассказал о причинах поражения.

«Почему проиграли? Потому что пропустили две контратаки, — сказал Карпин в эфире канала «Матч ТВ». — Пенальти был как ушат холодной воды. Перед этим мы 40 минут доминировали, «Динамо» почти не выходило со своей половины поля.

Мы не то чтобы подрасслабились — подрастерялись. Получили гол со стандарта. Был ли пенальти? Я не видел. Уже четыре гола со стандарта пропустили. Во втором тайме неправильно стали атаковать от большого желания забивать. Есть проблемы с реализацией».

Динамо — Ростов

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 31983
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир