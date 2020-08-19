Валерий Карпин: «Пенальти был как ушат холодной воды»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с «Динамо» (0:2) в третьем туре Тинькофф чемпионата России. Он рассказал о причинах поражения.

«Почему проиграли? Потому что пропустили две контратаки, — сказал Карпин в эфире канала «Матч ТВ». — Пенальти был как ушат холодной воды. Перед этим мы 40 минут доминировали, «Динамо» почти не выходило со своей половины поля.

Мы не то чтобы подрасслабились — подрастерялись. Получили гол со стандарта. Был ли пенальти? Я не видел. Уже четыре гола со стандарта пропустили. Во втором тайме неправильно стали атаковать от большого желания забивать. Есть проблемы с реализацией».