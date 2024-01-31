Карпин: «Глушаков может остаться в «Ростове». Все будет зависеть от его игры»

Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, может ли полузащитник Денис Глушаков подписать контракт с южанами.

«Останется он в команде? Такая вероятность существует. Но насколько она велика — пока непонятно. Все будет зависеть от его игры. Так что будем смотреть», — приводит слова Карпина Sport24.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Полузащитник выступал за «Спартак» из Косторомы с сентября 2023 года. Он провел 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.