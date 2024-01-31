«Факел» в товарищеском матче обыграл «Балтику»

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«Факел» победил «Балтику» в товарищеском матче на сборе в Турции — 2:1.

Победу воронежцам принесли голы Евгения Маркова, реализовавшего пенальти, и Хызыра Аппаева. За калининградцев с пенальти отличился Анхело Энрикес.

Товарищеский матч

«Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград) — 2:1 (1:1)

Голы: Марков, 23 с пенальти (1:0), Энрикес, 40 с пенальти (1:1), Аппаев, 76 (2:1)