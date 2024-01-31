Карпин назвал момент из сериала «Слова пацана», который довел его до слез

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Нормальный сериал. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это все застал — хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани. В «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна — я плакал», — цитирует тренера Sport24.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых популярных отечественных сериалов 2023 года. События проекта разворачиваются в 1980-е годы на улицах Казани.