Карпин рассказал, когда решил уйти из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, когда принял решение об уходе из московского клуба.

«Мысль такая посетила перед ноябрьским сбором сборной, после матча с «Акроном». Уже сформировалась окончательно во время нахождения в сборной. После матча с Чили взял еще день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли еще сутки уже в Москве. После этого уже принял такое решение», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Карпин возглавлял «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.