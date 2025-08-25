Карпин объяснил отсутствие Лунева в последних матчах «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о вратарях «Динамо».

— Как вы видите ситуацию с вратарями. Как я вижу, вы требуете выход через низ, игру ногами. Кто вам больше всего нравится?

— Уже не требую. Вы это видели на сборах только. В играх мы это практически не применяем.

— Почему?

— Потому что надо тренировать больше, времени нет.

— Кого вы видите первым номером?

— Лунева.

— Он отсутствует из-за медицинский показаний?

— Да, — сказал Карпин «СЭ» на открытии детской футбольной школы «Динамо» Новая Рига.

Последний раз Андрей Лунев выходил в составе «Динамо» 10 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).