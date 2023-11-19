Валерий Гладилин: «Тюкавин и Чалов в этом сезоне не поборются за звание лучшего бомбардира РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о гонке бомбардиров в этом сезоне РПЛ.

«Кто мог бы обогнать Кассьерру в этом сезоне? Думаю, изначально это мог бы сделать Промес, но у «Спартака» нет поставленной игры, — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина. — Пока серьезных конкурентов у Кассьерры я не вижу. Что касается Кордобы, то «Краснодар» в этом сезоне показывает довольно интересную игру, а Джон активно забивает и проявляет себе, поэтому, думаю, борьба за звание лучшего бомбардира пройдет именно между Кассьеррой и Кордобой. Верю ли я в Тюкавина и Чалова? Это перспективные молодые ребята, которые могут прибавить в следующем году, но в текущем сезоне побороться с Кордобой и Кассьеррой они вряд ли смогут. Если Федор и Константин в этом сезоне забьют по десять-двенадцать голов, то для них это будет хорошим результатом».

Лучший бомбардир РПЛ после 15 туров — Матео Кассьерра (12 голов) из «Зенита». Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар») и Федор Чалов (ЦСКА) забили по 7 мячей.