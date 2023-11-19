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Сегодня, 18:33

Валерий Гладилин: «Тюкавин и Чалов в этом сезоне не поборются за звание лучшего бомбардира РПЛ»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о гонке бомбардиров в этом сезоне РПЛ.

«Кто мог бы обогнать Кассьерру в этом сезоне? Думаю, изначально это мог бы сделать Промес, но у «Спартака» нет поставленной игры, — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина. — Пока серьезных конкурентов у Кассьерры я не вижу. Что касается Кордобы, то «Краснодар» в этом сезоне показывает довольно интересную игру, а Джон активно забивает и проявляет себе, поэтому, думаю, борьба за звание лучшего бомбардира пройдет именно между Кассьеррой и Кордобой. Верю ли я в Тюкавина и Чалова? Это перспективные молодые ребята, которые могут прибавить в следующем году, но в текущем сезоне побороться с Кордобой и Кассьеррой они вряд ли смогут. Если Федор и Константин в этом сезоне забьют по десять-двенадцать голов, то для них это будет хорошим результатом».

Лучший бомбардир РПЛ после 15 туров — Матео Кассьерра (12 голов) из «Зенита». Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар») и Федор Чалов (ЦСКА) забили по 7 мячей.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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