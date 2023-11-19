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Сегодня, 18:52

В РФС рассказали о принципе отбора игроков на ретро-матчи

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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о процессе подбора игроков на ретро-матчи.

«Мы составляем расширенные списки, в том числе и с комитетом ветеранов РФС. Например, общаемся с Александром Мирзояном, Никитой Симоняном и другими заслуженными ветеранами. После этого идем в клубы. Например, ЦСКА активно вовлекался в обзвон своих легионеров. «Зенит» несколько иностранных футболистов привозил за счет клуба», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

Кирилл Терешин также рассказал, как проходят переговоры с игроками.

«Сначала созваниваемся, затем изучаем цены на логистику. Дальше уже включается операционная процедура, возможные варианты по прилету согласуются с игроком. Такая история была по Дуду и Карвальо, но я сам сказал, что с экономической точки зрения их приезд, к сожалению, был бы абсолютно неоправдан», — добавил Терешин.

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: Metaratings.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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 - : -
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Рубин – Факел
 - : -
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