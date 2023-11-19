Газзаев: «Кого не хватало ЦСКА в 2002 году в «золотом» матче с «Локомотивом»? Акинфеева»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого ему не хватило в составе армейцев в 2002 году для победы над «Локомотивом» в «золотом» матче.

Тогда железнодорожники одержали победу со счетом 1:0 и стали чемпионами России.

«Не хватило Игоря Акинфеева, — сказал Газзаев на пресс-конференции перед ретро-матчем между ЦСКА и «Локомотивом». — Почему он не играет сегодня? Он — действующий футболист. Не дай Бог получит травму на ровном месте. Но он будет с командой сегодня».

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в воскресенье, 19 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.