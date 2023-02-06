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Гладилин: «Не вижу, кто из российских игроков мог бы уехать в хороший европейский клуб»

Гладилин ответил, кто из российских футболистов, мог бы уйти в европейский клуб
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов, не имеющих опыт в игре за границей, мог бы уйти в европейский клуб.

«Мог бы кто-то из российских футболистов уехать в Европу? Сложный вопрос. Пока я не вижу игроков, который могли бы попасть в хорошие европейские клубы», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

2 марта стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/06/19674745.shtml?updated
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