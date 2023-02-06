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Озбилиз заявил, что Федун очень много сделал для «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз заявил, что для него стал неожиданностью уход Леонида Федуна из московского клуба.

«Когда прочитал об уходе Федуна из «Спартака», конечно, был сюрприз. Никто не вечен. Но «Спартак» остается «Спартаком». Федун очень много делал для клуба. Думаю, тяжело найти еще такого хозяина, который так долго вкладывал деньги в команду и любил ее. Мы всего пару раз виделись с Федуном. Интересовался, как дела. Зарема? С ней в «Спартаке» не пересекался», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-ozbiliz-ukhod-feduna-iz-spartaka-stal-syurprizom-on-ochen-mnogo-sdelal-dlya-kluba
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Леонид Федун
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