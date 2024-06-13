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Сегодня, 03:25

Гладилин: «Слишкович справится с работой в «Химках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможное назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера «Химок».

«Слишковичу хватит знаний об РПЛ, чтобы добиться успеха с «Химками». Он уже прошел проверку «Спартаком», где собраны более сильные футболисты. Слишкович не проиграл ни одного матча в чемпионате с красно-белыми. Он разбирается в российском футболе, умеет перестраивать игру команды. Слишкович справится с работой в «Химках», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

При Слишковиче «Спартак» одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-slishkovich-spravitsya-s-rabotoj-v-himkah-on-proshel-proverku-spartakom/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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