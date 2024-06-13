Абаев: «Волжские дерби и близко не стоит сравнивать с матчами «Спартака» и ЦСКА»

Бывший вратарь «Локомотива» и нижегородской «Волги» Илья Абаев сравнил столичное и волжское дерби.

«Добавит ли принципиальности «Акрон» в волжских дерби? Думаю, что суперпринцпиального дерби не будет. Все-таки «Акрон» дебютант Российской премьер-лиги, молодая команда, которая только появилась. У них нет истории встреч.

Когда я выступал за «Волгу» не было каких-то особенных матчей с командами с берегов Волги. Накал волжского дерби я не ощущал. Может быть, это для болельщиков так, а футболисты особо не чувствовали. Волжские дерби и близко не стоит сравнивать с играми «Спартака» и ЦСКА, когда вся страна знает, что это суперматч. У волжских дерби не тот масштаб», – цитирует Legalbet Абаева.

В РПЛ выступают волжские команды: нижегородский «Пари НН», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон».