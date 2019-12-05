Валерий Газзаев: «Я за возвращение пива на стадионы. Никаких драк не возникнет!»

Депутат Государственной думы, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что он полностью поддерживает идею возвращения пива на стадионы.

Сегодня комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах.

— Законопроект только обсуждается. Мое мнение? Я за то, чтобы на стадионах продавали пиво. Считаю, зритель должен получать удовольствие и от игры, и от атмосферы, от того, чтобы хорошо проводить время. Разве возникали какие-то инциденты во время чемпионата мира?! Нет, ничего не было. Никаких драк на трибунах не возникнет. Не забывайте, что сейчас на стадионе практически каждый сектор просматривается. Служба безопасности на чеку, волонтеры работают. Так что тут все нормально. Да и в целом за последнее время я каких-то серьезных инцидентов не припомню.

Пиво — нормальное явление на футболе. Кроме того, увеличатся доходы клубов — это очень важно. (Виталий Айрапетов)