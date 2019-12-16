Валерий Газзаев: «В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат»

Итоги года в российском спорте подводит знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.

— После поражения от «Ростова» я довольно подробно высказался про результаты «Спартака» и очередное тренерское назначение, которое продолжаю считать неудачным экспериментом, — рассказал Газзаев. — Есть те, кто предлагают дождаться весны и тогда уже смотреть. Мое мнение — что весной будет уже поздно. Давайте сравним: те же семь туров, как и Тедеско, провел молодой российский тренер «Динамо» Новиков — и у него мы видим гораздо более высокий результат.

— Вы видите прогресс в игре «Спартака»?

— Нет. Прогресс — это когда есть результат. А у «Спартака» в семи турах две победы. Это разве прогресс? После победы над «Локомотивом» команде стали петь диферамбы. В тот момент у красно-белых были все шансы совершить рывок и подтянуться к зоне еврокубков, потому что лидеры начали постоянно терять очки.

Но в итоге в турнирном смысле ничего для «Спартака» не поменялось. Отставание по-прежнему большое, хотя состав у москвичей хороший, и с такими игроками надо идти намного выше в таблице. В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо заниматься экспериментами.

Валерий Газзаев: «В нашем футболе менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»