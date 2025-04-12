Газзаев — об игре ЦСКА весной: «Претендуют на попадание в тройку лучших»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» сравнил игру армейцев и «Краснодара» в весенней части чемпионата России.

«Сегодня команды находятся на разных местах в турнирной таблице: «Краснодар» — на первом, ЦСКА — на четвертом, «Зенит» — второй, а «Спартак» — третий. Это не имеет никакого значения, поскольку лучшими командами становятся те, кто по окончании чемпионата занимает призовые места. Думаю, что ЦСКА в этом отношении реально претендует на попадание в тройку лучших», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА (47 очков) догнал в турнирной таблице «Спартак» и «Зенит», но уступает конкурентам по дополнительным показателям и идет четвертым. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 52 очка.