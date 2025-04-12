«Пари НН» — московское «Динамо»: бело-голубые сравняли счет

Московское «Динамо» сравняло счет в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:1.

На 71-й минуте отличился нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев, который вышел на замену в начале второго тайма.

Игра проходит в Нижнем Новгороде.