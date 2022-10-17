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17 октября, 23:48

Валерий Газзаев считает, что Федотов должен крупно оштрафовать Карраскаля и Медину

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал, что игроки ЦСКА Хорхе Карраскль и Хесус Медина должны быть оштрафованы клубом. Оба футболиста были недовольны решением тренерского штаба заменить их.

«Я не думаю, что все перерастет в какую-то проблему. Тем более, что абсолютно правильные были замены. Они прогнозировались. И Медина практически незаметный был, и Карраскаль потерял все, что возможно. Я считаю, что здесь решение тренера было абсолютное правильно. У любого профессионального спортсмена есть контрактные обязательства. И там все написано, — отметил Валерий Георгиевич», — цитирует Газзаева «КП Спорт».

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-gazzaev-fedotov-dolzhen-krupno-oshtrafovat-karraskalya-i-medinu/
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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23.10 16:30
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 - : -
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