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17 октября, 23:43

Агент Зайнутдинова заявил, что ищет варианты для своего клиента за рубежом

Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Агент казахстанского полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова Евгений Новиков рассказал о планах своего клиента.

«Мы занимаемся поиском вариантов за рубежом для Бактиера и, если предложение будет устраивать как ЦСКА, так и самого футболиста, то вариант перехода в европейский чемпионат станет более чем реальным. Сам игрок хочет и готов попробовать себя в более сильном чемпионате», — приводит слова агента портал Metaratings.ru.

Контракт 24-летнего казахстанца с ЦСКА действует до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за клуб 9 матчей и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zaynutdinova-my-zanimaetsya-poiskom-variantov-zarubezhom-dlya-baktiyera-1387754/
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