Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев рассказал, что для развития российского футбола требуется значительный рост стоимости телевизионных прав.

— В ведущих европейских лигах доходы от реализации телевизионных прав настолько велики, что формируют до 50% бюджета клубов. В Англии сумма телеконтракта — 1,5 миллиарда евро в год, в Испании, Германии, Франции, Италии — от 900 миллионов до 1 миллиарда. В России же премьер-лига получает за телеправа всего 23 миллиона евро в год...

На мой взгляд, необходимо значительное — в 30-40 раз! — повышение стоимости телевизионных прав. Именно это, а вовсе не создание некого фонда, стало бы верным решением и полностью соответствовало бы требованиям финансового fair play. К этому вопросу как раз можно привлечь крупные компании, спонсоров и инвесторов. Напомню, что именно такая идея лежала и в основе создания Объединенного чемпионата (инвестиции для лиги составляли бы 5 миллиардов евро за пять лет), и в основе моей программы развития российского футбола, которую я предложил еще в 2014-15 годах.

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