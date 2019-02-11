Валерий Газзаев: "Не исключаю, что "Спартак" целенаправленно готовился к турниру в Катаре"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировал победу "Спартака"​ в межсезонном турнире в Катаре.

Напомним, что красно-белые стали победителями товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" в январе. В состязании также участвовали: "Зенит", "Локомотив" и "Ростов"​.

– Я бы не акцентировал внимание на контрольных матчах, особенно на тех, что прошли на турнире в Катаре. Ведь на тот момент у команд только начался подготовительный этап. Если "Спартак" хотя бы успел провести один сбор, то "Зенит" и "Локомотив" вообще едва вышли из отпуска. Готовность объективно была близка к нулевой. На мой взгляд, период проведения турнира был выбран не слишком удачно – целесообразнее было бы, чтобы ему предшествовала хотя бы двух-трехнедельная подготовка. К тому же, в такой ситуации игроки рискуют получить травмы – что мы и увидели. Кроме того, это повлияло на результат, который, в частности, был с тревогой воспринят многими болельщиками того же "Зенита". Но объективной картины мы не увидели.

Не исключаю, что "Спартак" по определенным причинам целенаправленно готовился именно к данному турниру, тогда как "Зенит", "Локомотив", "Ростов" спланировали все иначе. Теперь важно, чтобы несколько скомканная подготовка не отразилась на ком-то из участников, – сказал Газзаев. (Дмитрий Симонов)

Полное интервью с Газзаевым читайте – здесь