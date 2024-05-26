Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:19

Губерниев прокомментировал оскорбления Песьякова за пропущенный гол от «Зенита»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на оскорбления голкипера «Ростова» Сергея Песьякова после пропущенного гола в матче с «Зенитом» (1:2). Игрок питерцев Артур отличился на 85-й минуте встречи. Вратарь ростовчан неудачно отбил мяч кулаками, после чего тот влетел в ворота.

— Песьякову пишут неприятные комментарии после того гола...

— Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки, — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Источник: https://matchtv.ru/
Сергей Песьяков
ФК Зенит
ФК Ростов
Дмитрий Губерниев
22
1
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» остались без золота
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Росгвардия показала штурм квартиры стрелявшего по полицейским в Петербурге
Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Зенит» уступает «Спартаку» по количеству вторых место по итогам РПЛ
Смолов: «Негативный результат станет опытом практически для всех игроков»
Смолов выразил сожаление в связи с упущенным чемпионством «Динамо»
«Хочется извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться чемпионства». Смолов — о поражении от «Краснодара», своем будущем и подкастах
Газзаев: «Пари НН» убрал Юрана, позвал Илича. И что, лучше стало?»
Газзаев — о «Балтике»: «Клуб опоздал с селекцией на полгода!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калошин считает, что арбитр Карасев должен был показать желтую карточку Кордобе в матче «Краснодар» — «Динамо»

Газзаев: «Поздравляю Семака. Выиграть 6 чемпионатов подряд — искусство!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости