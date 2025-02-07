Семак подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Полезная для нас игра, футболисты сыграли по 45 минут в соответствии с планом нашей работы на этих сборах. В первом тайме немножко активнее двигались, во втором тайме вышедшие игроки, пока были на скамейке, наверное, перегрелись. Из-за жары и солнца движения, на мой взгляд, было меньше. Что касается самой игры и качества, то были какие-то хорошие моменты, но также и ошибались ребята в простых ситуациях. Просто попробовали одного, второго, третьего игрока на тех или иных позициях из расчета того, что, возможно, умение сыграть на другой позиции, на менее удобной и привычной, может нам помочь. Самое главное, что все сыграли без травм по 45 минут, за исключением Ду Кейроса. К сожалению, у него проблема. И у Дениса Адамова, который получил повреждение в прошлом матче — в моменте с пропущенным мячом. Надеемся, что повреждения несерьезные и мы будем в полном составе продолжать подготовку на этих сборах», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

В пятницу, 7 февраля, «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и вышел в финал зимнего турнира клубов РПЛ. В финале сине-бело-голубые встретятся с командой, занявшей первое место в группе 1, в которой играют «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Краснодар».