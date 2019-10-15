Валерий Газзаев: «Идею с фондом будет трудно реализовать в футболе именно по причине финансового fair play»

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал свое отношение к предложению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина рассмотреть вопрос о создании единого фонда, который наполнялся бы средствами от крупных компаний-спонсоров, а затем эти деньги распределялись бы между участниками футбольных соревнований.

— На мой взгляд, очевидно, что идею с фондом будет трудно реализовать в футболе именно по причине финансового fair play. УЕФА вряд ли оценит такое наше ноу-хау. Поступления от фонда могут рассматриваться как благотворительность, но не как объективный заработок клубов. А значит, это будет явное нарушение правил финансового fair play — и в еврокубки нас не пустят.

Тем не менее, как отметил Президент РФ, сама по себе идея с созданием благоприятных условий и финансовой стабильности для всех профессиональных клубов — абсолютно верная. Вопрос именно в правильном воплощении на практике. На мой взгляд, в основе реализации этой идеи должны лежать две ключевые вещи — значительный рост стоимости телевизионных прав и налоговые преференции для компаний и частных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в профессиональный спорт.

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