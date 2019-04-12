Валерий Газзаев: "Дело Кокорина и Мамаева становится похожим на бразильский сериал"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал рассмотрение дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. По его мнению, игроки уже извлекли урок из этой истории.

"Любой, кто находится под следствием, имеет право на снисхождение и справедливое наказание, а также на исправление своих ошибок.

Растиражированное дело с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым уже становится похоже на какой-то бразильский сериал. В СМИ развернули целую кампанию, которая уже начинает утомлять. Чуть ли не первыми в новостях на ТВ идут репортажи из зала суда, где рассматривается дело спортсменов, будто они преступники-рецидивисты. Неужели у нас в стране ничего интересного больше не происходит?

Конечно, они нарушили закон, но их дело тянется, а СМИ это с удовольствием подхватывают. На мой взгляд, и Мамаев, и Кокорин уже извлекли урок из происшедшего на всю жизнь. Они осознали, что натворили, по их репутации нанесен удар, они получили общественное порицание, в полной мере ощутили на себе систему уголовного наказания. В их деле все уже ясно стало в течение месяца после их заключения под стражу, а получается, что дело растягивается до года", – приводит слова Валерия Газзаева его пресс-служба.