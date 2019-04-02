Валерий Газзаев: "ЦСКА сложно будет побороться за золото"

Бывший главный тренер ЦСКА, четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев – о том, почему армейцы упустили победу в матче с "Уфой" (2:2).

– Несмотря на ничью, ЦСКА лишь на одно очко отстает от второго места.

– И, тем не менее, армейцы осложнили себе жизнь в борьбе за Лигу чемпионов. Могли чувствовать себя гораздо комфортнее. С этим сложно спорить.

– Выбыл ли ЦСКА из чемпионской гонки?

– Сложно будет побороться за золото. С другой стороны, впереди еще девять туров. "Зенит" опережает ЦСКА на семь очков. Понимаете, вот как раз чемпионы не отдают такие матчи, как игра с "Уфой", не упускают преимущество в два мяча, берут три очка с такими командами! (Виталий Айрапетов)

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