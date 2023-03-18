Валерий Баринов о матче «Локомотив» — «Краснодар»: «Это был настоящий футбол»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился эмоциями от победы железнодорожников над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Игра с «Краснодаром» получилась потрясающей, но брака было очень много, — цитирует «РБ Спорт» Баринова. — Матч захватывающий, с сюжетом. В первом тайме «Локомотив» был ужасен. Так он играл до сборов. Потом все побежали, и «Краснодар» сразу подсел. Я получил удовольствие от игры, это был настоящий футбол.

— Игра «Локомотива» улучшилась?

— Да, улучшилась. Не видел игру с «Ахматом», но там трудно говорить об игре. Вдевятером сложно играть. Матч с «Ростовом» получился неплохим. В обороне еще много пробелов. Сегодня «Краснодар» много моментов не реализовал. Понравился Жемалетдинов. Хороший футбол увидели.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка). «Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.