Васильев прокомментировал информацию о возможном приходе в «Спартак»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном приходе в «Спартак» на должность генерального директора, вакантную после ухода Томаса Цорна.

— Из «Спартака» ко мне никто не обращался, — заметил Васильев. — Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, то, безусловно, с большим интересом его рассмотрю. Замечу, что в течение шести лет руководил красно-белым клубом — «Монако». Эти цвета для меня особенно дороги.

— Как бы вы оценили то положение, в котором сейчас находится «Спартак»?

— Я внимательно слежу за российским чемпионатом, у меня есть свое видение происходящего в «Спартаке», но не считаю уместным говорить об этом сегодня, тем более публично.

Напомним, что при Васильеве «Монако» поднялось из второй французской лиги в первую, становилось чемпионом, дважды серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Франции, выходило в полуфинал Лиги чемпионов. За выдающиеся достижения на трансферном рынке Васильев дважды награждался престижной премией Globe Soccer Awards. (Константин Алексеев)