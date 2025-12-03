Вадим Шилов перенес операцию на колене
Нападающего «Зенита» Вадима Шилова прооперировали после повреждения передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба клуба.
Восстановление футболиста ориентировочно займет около шести месяцев.
Шилов получил травму на тренировке с основной командой «Зенита», за которую дебютировал 12 августа. На его счету 3 матча в РПЛ и 5 игр в FONBET Кубке России, где форвард забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
В ноябре Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025».
Источник: ФК «Зенит»
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