Вадим Шилов перенес операцию на колене

Нападающего «Зенита» Вадима Шилова прооперировали после повреждения передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба клуба.

Восстановление футболиста ориентировочно займет около шести месяцев.

Шилов получил травму на тренировке с основной командой «Зенита», за которую дебютировал 12 августа. На его счету 3 матча в РПЛ и 5 игр в FONBET Кубке России, где форвард забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

В ноябре Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025».