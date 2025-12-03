РФС утвердил мировое соглашение между Максимом Осипенко и «Ростовом»

РФС сообщил об утверждении мирового соглашения между защитником московского «Динамо» Максимом Осипенко и «Ростовом».

Заседание палаты РФС по разрешению споров состоялось 3 декабря.

— Удовлетворить ходатайство футболиста Максима Осипенко об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по трудовому договору). Утвердить мировое соглашение от 28 ноября 2025 года, заключенное между футболистом Максимом Осипенко и ФК «Ростов» по делу, — говорится в сообщении.

31-летний защитник перешел из «Ростова» в «Динамо» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей и забил 2 гола.