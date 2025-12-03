РФС утвердил мировое соглашение между Максимом Осипенко и «Ростовом»
РФС сообщил об утверждении мирового соглашения между защитником московского «Динамо» Максимом Осипенко и «Ростовом».
Заседание палаты РФС по разрешению споров состоялось 3 декабря.
— Удовлетворить ходатайство футболиста Максима Осипенко об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по трудовому договору). Утвердить мировое соглашение от 28 ноября 2025 года, заключенное между футболистом Максимом Осипенко и ФК «Ростов» по делу, — говорится в сообщении.
31-летний защитник перешел из «Ростова» в «Динамо» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей и забил 2 гола.
Источник: РФС
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|
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|
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|4
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|
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|0
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|
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|
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|5
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|1
|4
|4
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|10-22
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|11.10
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Лидеры
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
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ЦСКА
|3
|1
|1
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