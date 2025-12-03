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РФС утвердил мировое соглашение между Максимом Осипенко и «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

РФС сообщил об утверждении мирового соглашения между защитником московского «Динамо» Максимом Осипенко и «Ростовом».

Заседание палаты РФС по разрешению споров состоялось 3 декабря.

— Удовлетворить ходатайство футболиста Максима Осипенко об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по трудовому договору). Утвердить мировое соглашение от 28 ноября 2025 года, заключенное между футболистом Максимом Осипенко и ФК «Ростов» по делу, — говорится в сообщении.

31-летний защитник перешел из «Ростова» в «Динамо» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей и забил 2 гола.

Источник: РФС
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Максим Осипенко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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