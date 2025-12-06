Тренер «Спартака» Романов: «Создали мы достаточно, но недостаточно забили»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов оценил ничью с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

— Настоящее дерби. Обе команды сражались. Хотели победить. Такое нравится болельщикам. К сожалению, не смогли выиграть, пропустили. Создали мы достаточно, но недостаточно забили.

— Показалось, что концовку «Спартак» провел не слишком удачно.

— Это «Динамо». У них хорошие игроки. Моментами мы доминировали, моментами они владели преимуществом. Но в целом, я бы сказал, контролировали ход игры мы.

— Почему вы поменяли фланговых футболистов на игроков центра поля — Мартинса и Зобнина?

— Освежали игру. Понимали, что и Пабло, и Марки делают большой объем работы. Рома и Кристофер игроки разноплановые, способны сыграть на нескольких позициях. Отдали фланги больше защитникам, насытив центр поля.

— Много сегодня не забил Угальде, был отличный момент у Мартинса. Гарсия в каком-то эпизоде убежал от мяча в штрафной. Что с формой этих игроков? Почему они не реализуют такие шансы?

— Не хочу оценивать состояние футболистов. Конечно, игроки такого уровня подобные моменты обязаны реализовывать. Есть свои причины, не хочу их озвучивать. Но, как я и сказал ранее, мы создали достаточно, но недостаточно реализовали.

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком находится на 10-й строчке.