Чернов о будущем в «Спартаке»: «Сказал агенту, что даже не хочу про это думать сейчас»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем.

29-летний россиянин выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака».

— Обсуждал ли с агентом вопрос того, что зимой нужно будет решать по твоему будущему в «Спартаке»?

— Нет, пока не разговаривали про это. Сказал, что даже не хочу про это думать сейчас. Хочу просто играть.

— Агент говорил, что есть вариант не остаться ни в «Спартаке», ни в «Крыльях».

— Не знаю, посмотрим. Пока не могу сказать, что будет через полгода.

Контракт Чернова со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.